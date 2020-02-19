Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на достижение крупной торговой сделки с Индией.

Трамп 24 февраля прибудет в Индию вместе с первой с двухдневным визитом. Он посетит столицу страны Нью-Дели и город Ахмадабад в штате Гуджарат, на родине премьер-министра Нарендры Моди, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Американский лидер отметил, что США могут достичь торгового соглашения с Индией, однако он откладывает выработку "крупного соглашения на потом". "Я не знаю, произойдет ли это до выборов (президента США - ред.), но у нас будет очень хорошая сделка", - сказал Трамп журналистам перед отлетом в Калифорнию.