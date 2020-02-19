Известный китайский специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань призвал население обеспечивать свободную проходимость канализационных труб в своих домах, предупредив, что коронавирус эпидемии COVID-19 может распространяться через канализационную систему, передает Day.Az со ссылкой на russian.news.cn.

"Если канализационная труба засорилась, то загрязненный воздух или аэрозоль, несущий коронавирус нового типа, может вызвать инфекцию", - отметил Чжун Наньшань на пресс-конференции, проведенной во вторник в городе Гуанчжоу, административном центре южнокитайской провинции Гуандун.

Академик Инженерной академии Китая Чжун Наньшань возглавляет государственную экспертную бригаду, созданную для профилактики и контроля новой коронавирусной пневмонии COVID-19.

Китайские исследователи на прошлой неделе заявили, что им удалось выделить штаммы нового коронавируса из образцов фекалий инфицированных пациентов, что вызывает подозрение на возможность фекально-оральной передачи этого вируса.

"Я не думаю, что вирус попадает в человека через пищу, но через дыхательные пути", - сказал Чжун Наньшань, подчеркнув, что больницы должны сохранять предосторожность в отношении канализационных труб.

Оправдывая свое предположение, Чжун Наньшань напомнил о случае в 2003 году, когда около 300 жителей в одном из микрорайонов Сянгана были инфицированы серьезным острым респираторным синдромом SARS именно из-за нерационального обустройства канализационной системы, что привело к распространению коронавируса.

Ранее в этом месяце, из одного жилого дома в районе Tsing Yi Сянгана были эвакуированы некоторые жильцы после того, как на разных этажах этого дома было обнаружено два случая заражения COVID-19. До сих пор местные власти выясняют причины инфекции, при этом некоторые из экспертов предполагают, что инфекция может быть связана с реконструированной канализационной системой.