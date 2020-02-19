В Майами задержан гражданин Мексики, который действовал в США от имени российского правительства без уведомления генпрокурора. Об этом сообщает американское министерство юстиции, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес, который также является резидентом Сингапура, был задержан в воскресенье в международном аэропорту Майами, куда он приехал вместе с женой, чтобы улететь в Мехико, говорится в заявлении минюста.

Как утверждает ведомство, российское должностное лицо завербовало Фуэнтеса в 2019 году и поручило ему установить местоположение машины "источника американского правительства", записав ее номер.

По версии минюста США, описание машины Фуэнтес получил от российского должностного лица в начале февраля, когда ездил в Москву. В апреле или мае он якобы должен был снова встретиться с россиянином, чтобы отчитаться о результатах поиска.

По информации американских властей, Фуэнтес вместе с женой прилетел в Майами 13 февраля, а на следующий день они разыскали машину "источника американского правительства" и сфотографировали ее номерной знак.

Вечером 16 февраля они попытались улететь в Мехико, однако офицеры погранслужбы остановили их и обнаружили в телефоне жены Фуэнтеса ту самую фотографию.

После этого Фуэнтес якобы признался правоохранительным органам, что фотография была сделана по поручению российского чиновника.

Согласно судебным документам, в телефоне самого Фуэнтеса были обнаружены сообщения, которые свидетельствуют о том, что российское должностное лицо инициировало проведение встреч и давало ему указания, говорится в заявлении минюста.

Фамилии российского чиновника или "источника американского правительства" в заявлении ведомства не уточняются.

Мексиканская газета El Universal называет Фуэнтеса ученым-микробиологом из штата Оахака. Согласно данным из открытых источников, человек с таким именем учился в Германии, а также в России - в Казанском (Приволжском) федеральном университете.

Российские власти пока не прокомментировали ситуацию.