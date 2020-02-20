https://news.day.az/world/1204645.html Два человека впервые погибли от коронавируса в Иране
Два человека впервые погибли от коронавируса в Иране
В Иране скончались два человека от нового типа коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.
По словам советника министра здравоохранения Алирезы Вахабзаде, погибшие жили в городе Кум, который находится в 140 км к югу от Тегенарна. Другие подробности о произошедшнем не приводятся.
Ранее иранские власти подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране. Отмечается, что это первые зафиксированные случаи заболевания.
В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса Covid-19.
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