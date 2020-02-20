Муниципальная корпорация в индийском городе Ахмадабад решила скрыть трущобы от глаз американского президента, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В преддверии визита Дональда Трампа там началось строительство стены высотой около полутора метров и длиной примерно полкилометра. Сообщается, что стена протянется по пути следования кортежа Трампа из аэропорта.

Тысячи местных жителей негодуют: они недовольны, что их хотят спрятать за кирпичной стеной. В корпорации же уверяют, что визит Трампа ни при чем. Мол, просто решили четко обозначить границы дороги.

Президент США прибудет в Индию на следующей неделе с двухдневным визитом, передает телеканал "Россия 24". Ожидается, что с премьером Нарендрой Моди они обсудят торговое соглашение между двумя странами.