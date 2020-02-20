В России армян заставили извиниться перед азербайджанцами
Массовая драка между азербайджанцами и армянами произошла накануне в Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на media.az, инцидент зафиксирован в районе Очагово-Матвеевское.
По словам очевидцев, 30 этнических армян напали на наших соотечественников с холодным оружием.
Согласно информации, инцидент произошел на национальной почве.
Видя, что на место прибыли другие наши соотечественники, некоторые армяне покинули этот район, а оставшиеся извинились перед азербайджанцами за инцидент.
"Сотрудники российских правоохранительных органов проводят расследование, предпринимаются меры для предотвращения обострения инцидента. Мы постоянно находимся в контакте с органами безопасности и нашими соотечественниками", - cообщил председатель московской общины азербайджанцев Шамиль Тагиев.
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