Массовая драка между азербайджанцами и армянами произошла накануне в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на media.az, инцидент зафиксирован в районе Очагово-Матвеевское.

По словам очевидцев, 30 этнических армян напали на наших соотечественников с холодным оружием.

Согласно информации, инцидент произошел на национальной почве.

Видя, что на место прибыли другие наши соотечественники, некоторые армяне покинули этот район, а оставшиеся извинились перед азербайджанцами за инцидент.

"Сотрудники российских правоохранительных органов проводят расследование, предпринимаются меры для предотвращения обострения инцидента. Мы постоянно находимся в контакте с органами безопасности и нашими соотечественниками", - cообщил председатель московской общины азербайджанцев Шамиль Тагиев.