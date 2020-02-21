В столичных аэропортах задержано и отменено более 10 рейсов.

Об этом сообщает сервис "Яндекс. Расписания".

Такие данные доступны на 01.00 баку.

Так, во Внуково задержаны только два рейса. Кроме того, в Домодедово отменили семь рейсов. Также два рейса задержано в Шереметьево. При этом в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.