https://news.day.az/world/1204961.html Более 10 рейсов здержано и отменено в Москве
Более 10 рейсов здержано и отменено в Москве
В столичных аэропортах задержано и отменено более 10 рейсов.
Об этом сообщает сервис "Яндекс. Расписания".
Такие данные доступны на 01.00 баку.
Так, во Внуково задержаны только два рейса. Кроме того, в Домодедово отменили семь рейсов. Также два рейса задержано в Шереметьево. При этом в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.
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