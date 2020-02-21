Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в четверг вечером в штате Герреро на юго-западе Мексики. Об этом сообщила в своем Twitter Национальная сейсмологическая служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 19 км к северу от города Атойяк-де-Альварес, очаг залегал на глубине 10 км. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Землетрясение ощущалось и в ряде районов столицы страны, каких-либо последствий зафиксировано не было.