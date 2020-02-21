В немецком Ханау, где ультраправый радикал накануне расстрелял девять выходцев из Турции, сегодня пройдет митинг против крайне правого экстремизма, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Массовые траурные акции в городе проходят второй день.

Расследование трагедии продолжается. По данным правоохранителей, 43-летний гражданин Германии Тобиас Р. сначала открыл огонь в кальянной на западе города. Затем скрылся на автомобиле и позднее атаковал еще одну кальянную и букмекерскую контору.

Всего злоумышленник убил девять человек, тяжело ранил четверых. После этого вернулся домой, убил собственную мать и покончил с собой. Следователи считают основным мотивом преступника национальную ненависть.