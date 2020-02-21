Президент Ирана Хасан Роухани проголосовал на проходящих в стране выборах, полиция сообщает об очередях на многих избирательных участках, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу в Иране проходят выборы в однопалатный парламент, за 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции.

Кроме того, параллельно проходят промежуточные выборы в Совет экспертов - орган, обладающий правом назначения верховного лидера Ирана.

"Согласно полученным нами отчетам, на многих избирательных участках страны скопились длинные очереди", - цитирует государственная телерадиокомпания IRIB слова главы полиции Тегерана Хосейна Рахими.

Ранее на выборах свой голос отдал верховный лидер Ирана Али Хаменеи, указав, что любой иранец, кому важны национальные интересы страны, будет участвовать в избирательном процессе.