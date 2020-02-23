Шторм оставил без электричества более 10 тысяч домов в Финляндии

Непогода вызвала сильный ветер и обрыв линий электропередач в более чем 40 городах страны.

Шторм вызвал усиление порывов ветра до 25 метров в секунду, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщает сайт энергокомпании Energiateollisuus, наиболее пострадавшими стали регионы Финляндии на юге, юго-востоке, а также на западе страны.

Из-за шторма наблюдается подъем уровня воды у побережья Хельсинки, так что затоплены тротуары в столичном парке.