https://news.day.az/world/1205505.html Шторм оставил без света более 40 тысяч домов в Финляндии
Шторм оставил без света более 40 тысяч домов в Финляндии
Шторм оставил без электричества более 10 тысяч домов в Финляндии
Непогода вызвала сильный ветер и обрыв линий электропередач в более чем 40 городах страны.
Шторм вызвал усиление порывов ветра до 25 метров в секунду, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как сообщает сайт энергокомпании Energiateollisuus, наиболее пострадавшими стали регионы Финляндии на юге, юго-востоке, а также на западе страны.
Из-за шторма наблюдается подъем уровня воды у побережья Хельсинки, так что затоплены тротуары в столичном парке.
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