https://news.day.az/world/1205544.html Макрон рассказал о препятствии для торговой сделки ЕС и Британии
Макрон рассказал о препятствии для торговой сделки ЕС и Британии
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о том, что способно стать основным препятствием для заключения торговой сделки между Евросоюзом и Великобританией. Об этом сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, Лондон на переговорах о торговом соглашении может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше в качестве инструмента давления на европейских партнеров.
"Я не уверен, что соглашение будет заключено до конца года", - сказал Макрон.
Он выразил уверенность, что права на рыбную ловлю будут главным моментом спора.
31 января Великобритания официально покинула Евросоюз.
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