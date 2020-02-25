В Италии на фоне распространения коронавируса люди скупают еду в супермаркетах и запасаются защитными масками, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Как рассказали украинцы, проживающие в Италии, в магазинах огромные очереди. Жители Милана смели все продукты, пасту и томатный соус закупили на полгода вперёд. В гипермаркеты можно зайти только в маске, при этом кто-то заматывается шарфами, поскольку масок в аптеках найти практически невозможно, пишет "Страна.ua".

Первый случай заболевания коронавирусом в Италии был зафиксирован 21 февраля. В Ломбардии выявили трёх инфицированных - супружескую пару из Китая и местного жителя, который был эвакуирован из КНР. К настоящему времени количество умерших достигло пяти человек, число заболевших составляет 219 человек, из них 23 помещены в реанимацию.