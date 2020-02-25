https://news.day.az/world/1206148.html Турция продлила приостановку авиарейсов в Иран
Турция продлила приостановку авиарейсов в Иран
Turkish Airlines (THY) временно продлила приостановку авиарейсов в Иран до десятого марта 2020 года, за исключением полетов в Тегеран, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что причиной этого является распространение коронавируса.
По данным СМИ, также ранее были приостановлено авиасообщение с Китаем до 29 февраля этого года.
Накануне THY временно приостановила авиарейсы в Иран до 27 февраля.
Отметим, что Турция рассматривает пути вывода своих граждан из Ирана в связи с распространением коронавируса.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре