Turkish Airlines (THY) временно продлила приостановку авиарейсов в Иран до десятого марта 2020 года, за исключением полетов в Тегеран, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что причиной этого является распространение коронавируса.

По данным СМИ, также ранее были приостановлено авиасообщение с Китаем до 29 февраля этого года.

Накануне THY временно приостановила авиарейсы в Иран до 27 февраля.

Отметим, что Турция рассматривает пути вывода своих граждан из Ирана в связи с распространением коронавируса.