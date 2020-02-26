Тему коронавируса будут использовать для давления на Тегеран, считает секретарь Высшего национального совета безопасности Ирана Али Шамхани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он заявил об этом после того, как госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что тот мог скрывать крайне важную информацию по вспышке коронавируса в стране. По его словам, Иран стоит на втором месте после Китая по числу смертности в результате нового вируса.

"Стратегия максимального давления на Иран будет дополнена еще таким ключом, как "коронавирус". Психологическое давление стран, направленное закрытие сухопутных и воздушных границ, а также ложь относительно сокрытия Ираном (информации) представляют собой новую дорожную карту (по оказанию давления)", - написал Шамхани в Twitter.