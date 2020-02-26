Мужчина с ножом устроил дебош в поезде - ВИДЕО
Мужчина с ножом устроил дебош в поезде Омск - Владивосток.
42-летний житель Читы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес проводников и пассажиров, сообщила пресс-служба УТ МВД России по СФО, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Работники поездной бригады отказали ему в дальнейшем проезде. На это мужчина отреагировал агрессивно. Он достал нож, заявляя, что не понесет никакой ответственности за свои действия.
Сотрудниками транспортной полиции пассажир был снят с поезда, задержан и доставлен в дежурную часть ЛО МВД России на ст. Иланская. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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