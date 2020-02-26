Греческий остров Лесбос стал ареной противостояния жителей и мигрантов. Тысячи человек заблокировали дороги и устроили драку с силовиками. Так они пытаются помешать строительству нового лагеря для беженцев. Дорогу к стройплощадке перегородили фурами, в ответ полицейские пустили слезоточивый газ, им ответили уже камнями, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Освободить Лесбос от мигрантов требует сейчас почти всё его население, это 80 тысяч человек.

Остров стал настоящей тюрьмой для беженцев. Их постоянно свозят туда и строят там для них пункты временного пребывания. Сейчас число переселенцев в этом регионе уже соразмерно с числом жителей.

Отправить нелегалов обратно греческие власти не в состоянии, законы Евросоюза не разрешают, а еще не хватает денег.

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