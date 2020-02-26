Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени. Об инциденте, который произошел в среду, 26 февраля, в Эдинбурге на конференции, посвященной экологическому туризму, пишет The Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На мероприятии принц, выполняющий свои обязанности в качестве старшего члена королевской семьи, выступил с речью. Ведущая мероприятия Аиша Хазарика (Ayesha Hazarika) представила гостям монарха перед его выступлением. В своем обращении к ним она сказала, что принц ясно выразился, что "мы все должны называть его просто Гарри". Она призвала гостей тепло поприветствовать Гарри.

Как отметило издание "OK", принц Гарри прибыл из Канады в Эдинбург без жены актрисы Меган Маркл и сына Арчи. В рамках поездки он выполнит свои последние королевские обязанности перед тем, как его вместе с супругой лишат королевских титулов. По информации СМИ, герцогиня Сассекская прилетит в Великобританию несколькими днями позже.