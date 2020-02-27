Предвыборный штаб Дональда Трампа подал иск в Верховный суд США к газете с за публикацию ложных заявлений, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Речь идет о статье бывшего главного редактора издания, в которой он заявил о сговоре администрации Трампа с Кремлем.

Целью сделки якобы было не допустить победы Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. Как утверждалось, Москва в обмен на помощь должна была получить от Вашингтона новую пророссийскую внешнюю политику.

Юристы предвыборного штампа президента утверждают, что издание было в курсе ложности данных заявлений, но опубликовало их намеренно, чтобы навредить Трампу и его команде в преддверии президентских выборов 2020 года, передает "Россия 24".

Точная сумма, указанная в иске, не озвучивается, но речь идет о миллионах долларов.