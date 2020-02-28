Турция опубликовала кадры ответных ударов по сирийским военным - ВИДЕО
Официальное турецкое информагентство Anadolu опубликовало видеозапись ударов по сирийским войскам в провинции Идлиб, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.
По утверждению агентства, за две недели турецкие военные нейтрализовали около 130 единиц военной техники сирийских правительственных войск.
В комментарии к нарезке говорится, что всего за 17 дней турецких ударов были уничтожены 55 сирийских танков, 18 бронированных машин и еще 21 военная машина, 29 гаубиц и три вертолета, были нейтрализованы 1,7 тысячи военных.
Сирийское государственное агентство САНА в четверг сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб в провинции Идлиб, который в начале февраля освободили сирийские военные.
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