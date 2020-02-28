По запросу Турции, в Брюсселе стартовало Экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе альянса, передает Day.Az.

"Заседание Североатлантического совета на уровне послов по запросу Турции в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора началось", - сообщили в пресс-службе альянса.