Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам оперативного совещания главы государства с членами Совбеза сообщил, что Россия приняла все меры для обеспечения безопасности Турции у границы с Сирией, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отметил Песков, реальная глубина зоны безопасности значительно выше согласованной.

"Как известно, Россия предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности Турецкой Республики вдоль сирийско-турецкой границы", - заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь также добавил, что при этом реальная глубина зоны безопасности "благодаря усилиям российской стороны значительно превышает указанные в известном турецко-сирийском Аданском соглашении пять километров и де-факто составляет 30 километров".