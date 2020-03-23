Последствия сильного землетрясения в Хорватии

22 марта в землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Хорватии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, эпицентр землетрясения располагался в 7 км к северу от столицы государства - Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км. Пострадал 15-летний подросток - на него рухнула часть дома, его госпитализировали.

Предлагаем вниманию читателей фотографии последствий землетрясения.