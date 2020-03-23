https://news.day.az/world/1215114.html Последствия сильного землетрясения в Хорватии - ФОТО
Последствия сильного землетрясения в Хорватии - ФОТО
22 марта в землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Хорватии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, эпицентр землетрясения располагался в 7 км к северу от столицы государства - Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км. Пострадал 15-летний подросток - на него рухнула часть дома, его госпитализировали.
Предлагаем вниманию читателей фотографии последствий землетрясения.
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