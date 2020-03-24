Моуринью разносит продукты и лекарства людям старше 70

АПЛ первой сообщила, что вернется не раньше 30 апреля. На это есть причины: Великобритания в лидерах по темпу роста новых случаев и смертей от коронавируса. На сегодняшний день в стране зафиксировано более 6,5 тысячи больных, из них 335 погибли.

По информации большинства британских медиа, премьер-министр Борис Джонсон вот-вот объявит жесткие карантинные меры. Но уже сейчас людям старше 70 рекомендуют не выходить из дома ближайшие 12 недель - необходимые продукты им доставляют волонтеры из организации Age UK. Сегодня среди них был Жозе Моуринью, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Жозе помогал в Энфилде - только не на стадионе "Ливерпуля", а в самом северном районе Лондона, неподалеку от тренировочной базы "Тоттенхэма". Португалец вместе с другими волонтерами разносил пакеты с продуктами.

А еще записал сообщение для всех, кто хочет помочь, но не знает, что нужно делать. Всегда можно пожертвовать деньги или еду, а также стать волонтером - сейчас в огромном районе площадью 82,20 км² работают 300 человек.