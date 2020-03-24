Саудовская Аравия на самом деле не увеличила добычу нефти?

Сразу два источника агентства Reuters сообщают об отсутствии существенного увеличения поставок за рубеж нефти из Саудовской Аравии. Мартовский экспорт пока значительно отстает от обещанных саудитами 10 миллионов баррелей в сутки, и в целом уровень добычи находится на февральском уровне.

В феврале экспорт нефти из Саудовской Аравии составил 7,26 миллиона баррелей в сутки, по данным компании Kpler. По другим данным - 7,4 миллиона баррелей в сутки. До развала сделки ОПЕК+ в начале марта Саудовская Аравия перевыполняла требования к сокращению добычи. В феврале саудиты сообщали о добыче нефти на уровне 9,78 миллиона баррелей в сутки против предусмотренного соглашением ОПЕК+ уровня в 10,14 миллиона баррелей в сутки.

Если источники Reuters правы, то отсутствие увеличения товарного экспорта может означать только одно. На нефтяном рынке пока работают только информационные технологии (вербальные интервенции) и медвежьи спекуляции (фондовая игра).

 