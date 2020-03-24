Во Франции вступил в силу закон о режиме чрезвычайного санитарного положения

Режим чрезвычайного санитарного положения продолжительностью в два месяца официально вступил в силу на территории Франции со вторника после публикации соответствующего закона в официальном вестнике Journal officiel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, в течение этого периода правительство имеет право посредством издания специальных декретов (ордонансов) без консультаций с парламентом ограничивать общественные свободы, в том числе за счет введения запретов на перемещения (и, напротив, послаблений для некоторых территорий), комендантского часа, закрытия определенных групп предприятий, контролировать цены на товары и услуги, реквизировать необходимые для борьбы с пандемией коронавируса средства. Ордонансы могут касаться финансовой поддержки предприятий, а также переноса второго тура муниципальных выборов. В законе говорится, что решение по дате второго тура, предварительно отодвинутого на июнь, будет принято на заседании кабмина 27 мая.

Для нарушителей режима самоизоляции были увеличены штрафные санкции. До сегодняшнего дня выход на улицу без уважительной причины и расписки с указанием конечного пункта карался штрафом в €135, однако теперь за повторное неповиновение требованиям властей в течение 15 дней после первого планируется взимать €1,5 тыс. Кроме того, четвертая квитанция в течение месяца будет выписана нарушителю на сумму в €3750, а ему самому может быть назначено до шести месяцев тюрьмы и привлечение к общественным работам. Для организаций, продолжающих торговать реквизированными товарами (например, медицинскими масками в случае с аптеками), предусмотрен штраф в размере €10 тыс. и шесть месяцев тюрьмы для ответственного лица.

Число случаев заражения новым коронавирусом по состоянию на вечер 23 марта во Франции достигло 19856, количество летальных исходов - 860. С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.