https://news.day.az/world/1215758.html Песков попросил уничтожить свой телефон после поездки в больницу, где лечатся от коронавируса
Песков попросил уничтожить свой телефон после поездки в больницу, где лечатся от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил врачей больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали главу государства Владимира Путина во время его визита в медучреждение. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул №3".
Песков попросил сотрудника переслать кадры, а потом уничтожить телефон.
Пресс-секретарь объяснил, что не было времени ждать дезинфекцию, потому что нельзя подвергать президента риску.
24 марта президент посетил больницу в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом или те, кто ждет результатов анализов.
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