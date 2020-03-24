Песков попросил уничтожить свой телефон после поездки в больницу, где лечатся от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил врачей больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали главу государства Владимира Путина во время его визита в медучреждение. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул №3".

Песков попросил сотрудника переслать кадры, а потом уничтожить телефон.

Пресс-секретарь объяснил, что не было времени ждать дезинфекцию, потому что нельзя подвергать президента риску.

24 марта президент посетил больницу в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом или те, кто ждет результатов анализов.