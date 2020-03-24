В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина

Премьер Италии Джузеппе Конте объявил, что правительство намерено ужесточить наказание за нарушение карантина.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам политика, штрафы вырастут до трех тысяч евро. Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро.

В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. В стране заразились 69,1 тысячи человек.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 407,4 тысячи человек, скончались 18,2 тысячи, более 104,2 тысячи вылечились.