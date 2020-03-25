В Италии утвердили штрафы до 3 тыс. евро за нарушение карантина

Совет министров Италии утвердил штрафы до 3 тыс. евро для граждан, которые нарушают меры по борьбе против коронавируса. Об этом сообщают во вторник итальянские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В том, что касается наказаний нарушителей, мы ввели штраф, сумма начинается от 400 евро и заканчивается 3 тыс. евро", - заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Штрафы будут действовать для тех, кто не соблюдает ограничения на передвижение.

Конте отметил, что он гордится реакцией граждан Италии на введенные для борьбы с коронавирусом меры.

"Подавляющая часть граждан соблюдает новые правила", - сказал он.

Конте также отреагировал на появившиеся в итальянских СМИ сообщения о том, что ограничительные меры в Италии сохранятся до 31 июля.

"Режим ЧП был объявлен до 31 июля. Но это не значит, что и ограничительные меры будут продлены до 31 июля", - сказал он, подчеркнув, что власти Италии надеются снять ограничения значительно раньше.

Италия занимает второе место после Китая по числу случаев коронавируса. Всего эту инфекцию обнаружили у 69 тыс. человек на территории страны. По числу умерших Италия на первом месте: там скончались больше 6,8 тыс. пациентов с коронавирусом. Выздоровели 8,3 тыс. человек.

Конте 22 марта объявил о решении в рамках борьбы с коронавирусом приостановить работу всех предприятий, не имеющих стратегического для жизни страны значения. Прежде в стране закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек, прекратили развлекательные мероприятия. Срок действия части этих мер истечет в начале апреля, и властям нужно будет решить, продлевать ли их.