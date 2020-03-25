В Париже воздух стал чище впервые за 40 лет

В период с 16 по 20 марта в парижской агломерации наблюдается улучшение качества воздуха из-за ограничительных мер, сообщает Le Parisien.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, качество воздуха в Париже и близлежащих регионов стало гораздо лучше и побило отметку, зафиксированную 40 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные французской организации по мониторингу качества воздуха Airparif.