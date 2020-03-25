https://news.day.az/world/1216005.html В Париже воздух стал чище впервые за 40 лет
В Париже воздух стал чище впервые за 40 лет
В период с 16 по 20 марта в парижской агломерации наблюдается улучшение качества воздуха из-за ограничительных мер, сообщает Le Parisien.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, качество воздуха в Париже и близлежащих регионов стало гораздо лучше и побило отметку, зафиксированную 40 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные французской организации по мониторингу качества воздуха Airparif.
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