Cитуация с коронавирусом в мире развивается остро, под ударом вся мировая экономика

Ситуация с коронавирусом в мире развивается остро, под ударом вся мировая экономика

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения к нации.

Глава государства отметил, что России пока удается сдерживать коронавирус, но страна не может полностью заблокировать угрозу.

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