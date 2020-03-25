https://news.day.az/world/1216014.html Cитуация с коронавирусом в мире развивается остро, под ударом вся мировая экономика - Владимир Путин
Cитуация с коронавирусом в мире развивается остро, под ударом вся мировая экономика - Владимир Путин
Ситуация с коронавирусом в мире развивается остро, под ударом вся мировая экономика
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения к нации.
Глава государства отметил, что России пока удается сдерживать коронавирус, но страна не может полностью заблокировать угрозу.
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