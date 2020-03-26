Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тыс.

Общее число жертв среди заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 20 тысяч, удвоившись с 20 марта.

Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные корреспондентами ТАСС по официальным заявлениям властей и экспертов более чем в 150 странах, где зафиксированы случаи заражения, передает Day.Az.

По состоянию на 22:30 баку 25 марта число заразившихся коронавирусом в мире превысило 433 тыс., умерли примерно 4,71% - около 20,4 тыс. человек.

Наибольшее число случаев заражения за пределами КНР, где в декабре 2019 года началась пандемия, наблюдается в Италии, где зафиксировано 74386 случаев заражения, умерли 10,09% (7503 человек). Следом идут США (55 243 заразившихся, 802 умерли) и Испания (47610 заразившихся, 3434 умерли).

В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек уже выписаны из больниц. В стране не зафиксировано ни одного летального исхода.