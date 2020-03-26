У посольства США в Багдаде упали несколько ракет

Удар нанесен по "зеленой зоне" Багдада.

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", по меньшей мере две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные здания и иностранные дипмиссии.

Отмечается, что ракеты упали неподалеку от американского посольства, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Издание Baghdadpost опубликовало видео, на котором слышны сирена и звуки разрыва снарядов.

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