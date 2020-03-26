https://news.day.az/world/1216155.html У посольства США в Багдаде упали несколько ракет - ВИДЕО
У посольства США в Багдаде упали несколько ракет - ВИДЕО
Удар нанесен по "зеленой зоне" Багдада.
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", по меньшей мере две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные здания и иностранные дипмиссии.
Отмечается, что ракеты упали неподалеку от американского посольства, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.
Издание Baghdadpost опубликовало видео, на котором слышны сирена и звуки разрыва снарядов.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре