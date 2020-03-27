ВОЗ: более 100 тыс. людей в мире выздоровели после вызываемого коронавирусом заболевания

Более 100 тыс. человек в мире выздоровели после заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас имеется более полумиллиона подтвержденных случаев COVID-19, и более 20 тыс. человек умерли. Это трагические цифры, но давайте также помнить, что в мире более 100 тыс. человек выздоровели", - сказал он.

Глава ВОЗ напомнил, что на создание вакционы от коронавируса нового типа потребуется "по меньшей мере 18 месяцев". В этой ситуации, по его словам, "срочно нужны терапевтические средства для лечения пациентов и спасения жизней". Гендиректор сообщил, что в Испании и Норвегии в ближайшее время начнутся испытания терапевтических средств для лечения COVID-19, уточнив, что это испытания "четырех различных лекарств и комбинациях лекарств". Речь идет об "исторических испытаниях", содействие которым оказывают 45 стран, отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Пока не создано новое лекарство, ВОЗ призывает "отдельных лиц и страны воздержаться от применения терапевтических средств, которые не продемонстрировали свою эффективность при лечении COVID-19". По мере того, как пандемия продолжается, "мы узнаем все больше о том, что работает, а что нет", сказал гендиректор.

Глава ВОЗ призвал мировое сообщество "агрессивно" вести работу по выявлению случаев заражения коронавирусом и проведению тестирования. Одной из наиболее "срочных угроз" в условиях борьбы с пандемией он назвал "хроническую глобальную нехватку личных защитных средств". ВОЗ направила в 74 страны 2 млн защитных медицинских комплектов. "Когда медицинские работники испытывают риск, риск испытываем все мы", - констатировал гендиректор, подчеркнув, что врачи и медсестры в странах с низкими и средними доходами на душу населения "заслуживают той же защиты", что и их коллеги в государствах с высокими доходами. Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в фонд борьбы с коронавирусом, одним из инициаторов которого выступила ВОЗ, уже поступило $108 млн. Взносы сделали 203 тыс. частных лиц и организаций.