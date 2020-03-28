В Токио зафиксирован рекордный прирост заболевших

В Токио отмечен очередной самой большой суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. По сообщению телеканал NHK, диагноз поставлен более чем 50 пациентам, передает Day.Az со ссылкой на Вести. До этого суточный прирост составлял порядка 40 человек с подтвержденным диагнозом.

В масштабах страны за сутки выявлены свыше 60 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число случаев заболевания составляет 1585 человек без учета 712 человек, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess.

Больше всего инфицированных находится в Токио - 349 человек. На втором месте Осака - 176 человек, на третьем остров Хоккайдо - 171.

В Японии от последствий заражения коронавирусом скончались 53 человека, еще 10 скончавшихся - бывшие пассажиры Diamond Princess.