https://news.day.az/world/1216983.html Оставшийся на карантине Роналду заказал Bugatti почти за 10 млн евро
Оставшийся на карантине Роналду заказал Bugatti почти за 10 млн евро
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который находится на карантине на острове Мадейра, заказал автомобиль Bugatti из лимитированной серии. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
34-летний португалец станет обладателем одного из десяти Bugatti Centodieci. Приобретение обошлось Роналду в 9,5 миллиона евро. Форвард оформил предзаказ и сможет сесть за руль автомобиля в 2021 году.
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