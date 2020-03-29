В Египте дезинфицируют пирамиды из-за коронавируса

В среду, 25 марта, Министерство туризма Египта в рамках противодействия распространению нового коронавируса приступило к дезинфекции музеев и археологических объектов на территории страны. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба учреждения, передает Day.Az со ссылкой на news.liga.net.

В Египте сообщают, что дезинфекцию провели в соответствии с международными нормами. Использовались жидкости, утвержденные Министерством здравоохранения страны.

Была продезинфицирована вся археологическая зона в районе пирамид Гизы, ведущие к ней дороги, кассы, туалеты и места отдыха туристов.