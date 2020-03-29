https://news.day.az/world/1217373.html В Египте дезинфицируют пирамиды из-за коронавируса - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Египте дезинфицируют пирамиды из-за коронавируса - ФОТОРЕПОРТАЖ
В среду, 25 марта, Министерство туризма Египта в рамках противодействия распространению нового коронавируса приступило к дезинфекции музеев и археологических объектов на территории страны. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба учреждения, передает Day.Az со ссылкой на news.liga.net.
В Египте сообщают, что дезинфекцию провели в соответствии с международными нормами. Использовались жидкости, утвержденные Министерством здравоохранения страны.
Была продезинфицирована вся археологическая зона в районе пирамид Гизы, ведущие к ней дороги, кассы, туалеты и места отдыха туристов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре