Чехия собирается продлить общенациональный карантин

Чешское правительство планирует как минимум на неделю продлить действующий с 16 марта из-за коронавируса общенациональный карантин, который предполагалось отменить 1 апреля.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха сообщило в воскресенье вечером Чешское радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Необходимость продлить режим карантина, при котором жителям страны предписано по возможности постоянно находиться в жилых помещениях, носить медицинские повязки и не собираться в общественных местах группами больше двух человек, обусловлена распространением инфекции. Не исключено, что правительство примет решение о продлении ограничительных мер уже в понедельник. Пик эпидемии вызываемого коронавирусом заболевания в республике, как прогнозирует ее премьер-министр Андрей Бабиш, следует ожидать в апреле.

В Чехии, помимо общенационального карантина, с 12 марта до 11 апреля действует режим чрезвычайной ситуации, позволяющий властям, в частности, эффективно регулировать распределение лекарств и медицинских материалов. Правительство, по словам премьера, инициирует его продление.