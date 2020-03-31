https://news.day.az/world/1218125.html На газопроводе из Ирана в Турцию произошел взрыв
На газопроводе из Ирана в Турцию произошел взрыв
Взрыв прогремел во вторник рано утром на трубопроводе, доставляющем газ из Ирана в Турцию. Как сообщает телеканал NTV, инцидент произошел около 06:00, пострадавших нет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Прорыв трубопровода произошел в районе погранперехода Гюрбулак в провинции Агры. Столб огня поднялся на высоту 40 метров.
Причина взрыва устанавливается. В настоящее время подача газа по этой ветке полностью прекращена. Пожарные ждут, когда выгорит остающееся в трубе топливо.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре