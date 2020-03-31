https://news.day.az/world/1218421.html Lamborghini запустила производство медицинских масок
Lamborghini запустила производство медицинских масок
Итальянская компания Automobili Lamborghini приступила к выпуску хирургических масок, сообщила пресс-служба компании.
Изделия предназначены для врачей, борющихся с пандемией коронавируса. Выпуск масок организован на территории специально переоборудованных цехов головного предприятия компании под Болоньей, передает Day.Az со ссылкой на Взгляд.
Отмечается, что компания планирует производить до 1 тыс. масок в день.
Ранее итальянский дом моды Armani объявил, что начнет пошив одноразовых халатов для медицинских работников. Также автоконцерн Fiat Chrysler Аutomobiles в ближайшие недели также собирается наладить производство медицинских масок.
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