https://news.day.az/world/1218427.html Число скончавшихся от коронавируса в Турции достигло 214 человек
Число скончавшихся от коронавируса в Турции достигло 214 человек
В Турции от вируса COVID-19 погибли еще 46 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки более чем на 2,7 тысячи с и достигло 13 531-го, число умерших - 214.
Сообщается, что число выздоровевших составляет 243 человека.
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