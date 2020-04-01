Путин и Эрдоган провели переговоры

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования, включая реализацию российско-турецких договоренностей по стабилизации обстановки в Идлибе. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

"Продолжен предметный обмен мнениями по вопросам сирийского урегулирования, включая реализацию российско-турецких договоренностей от 5 марта 2020 года по стабилизации обстановки в идлибской зоне. Также затронута ливийская проблематика", - говорится в сообщении.

Также стороны проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с распространением пандемии коронавируса и обсудили взаимодействие в деле обеспечения возвращения на родину находящихся в Турции российских граждан.

"Рассмотрена ситуация, сложившаяся в связи с распространением пандемии коронавируса. Главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с этой инфекцией. Особое внимание уделено взаимодействию в деле обеспечения возвращения на родину находящихся в Турции российских граждан", - говорится в сообщении.