Путин и Эрдоган провели переговоры
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования, включая реализацию российско-турецких договоренностей по стабилизации обстановки в Идлибе. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.
"Продолжен предметный обмен мнениями по вопросам сирийского урегулирования, включая реализацию российско-турецких договоренностей от 5 марта 2020 года по стабилизации обстановки в идлибской зоне. Также затронута ливийская проблематика", - говорится в сообщении.
Также стороны проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с распространением пандемии коронавируса и обсудили взаимодействие в деле обеспечения возвращения на родину находящихся в Турции российских граждан.
"Рассмотрена ситуация, сложившаяся в связи с распространением пандемии коронавируса. Главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с этой инфекцией. Особое внимание уделено взаимодействию в деле обеспечения возвращения на родину находящихся в Турции российских граждан", - говорится в сообщении.
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