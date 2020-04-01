В России будут сажать в тюрьму за нарушение карантина

Российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий лишение свободы за нарущение карантина и санитарно-эпидемиологических правил, сообщает ТАСС.

Закон предусматривает, что нарушение инфицированным, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, будет караться штрафом до 1 млн руб., либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека, либо было умышленным, размер штрафа составит уже до 2 млн руб., а срок лишении свободы - до5 лет.

Если оно привело к смерти двух и более лиц - лишение свободы до 7 лет.