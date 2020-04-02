https://news.day.az/world/1219253.html Одесса опустела из-за коронавируса - ФОТОРЕПОРТАЖ
Одессу показали на фотографиях в условиях карантина. Фото опубликовала Украинская служба информации, передает Day.Az.
Одесса опустела из-за коронавируса - ФОТОРЕПОРТАЖ
Одессу показали на фотографиях в условиях карантина. Фото опубликовала Украинская служба информации, передает Day.Az.
После вчерашнего наплыва отдыхающих опустели улицы Дерибасовская и Екатерининская. На Потемкинской лестнице нет ни одного человека, делающего традиционное селфи.
В Стамбульском парке довольно мало отдыхающих, в сравнении с выходными.
Day.Az представляет читателям фото опустевшей Одессы:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре