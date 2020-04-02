Одесса опустела из-за коронавируса

Одессу показали на фотографиях в условиях карантина. Фото опубликовала Украинская служба информации, передает Day.Az.
 
После вчерашнего наплыва отдыхающих опустели улицы Дерибасовская и Екатерининская. На Потемкинской лестнице нет ни одного человека, делающего традиционное селфи.
 
В Стамбульском парке довольно мало отдыхающих, в сравнении с выходными.

Day.Az представляет читателям фото опустевшей Одессы: