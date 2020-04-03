В США почти 300 миллионов человек не выходят из дома

Число жителей США, которым временно рекомендовано без особой необходимости не выходить из дома в целях сокращения случаев заражения коронавирусом, возросло с 283 млн до 297 млн человек за сутки.

Такие данные привела в четверг в своей электронной версии газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Власти большинства штатов страны ввели ограничения на передвижение жителей. Населению разрешается покидать дома для прогулок, закупок в продовольственных магазинах и занятий спортом. Людям рекомендовано соблюдать безопасную дистанцию 1,8 м друг от друга, в некоторых местах за нарушение правила установлены крупные штрафы. В четверг такой режим ввел губернатор штата Теннесси Билл Ли. Его указ действует до 14 апреля.

По данным газеты The New York Times, эти и схожие ограничения введены в 38 штатах, 48 округах и 14 городах страны, а также в столичном округе Колумбия и Пуэрто-Рико. В них проживают не менее 297 млн человек. По оценке Бюро переписи, численность населения Соединенных Штатов превышает 328,2 млн человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 238,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 5 758 человек, поправились 8 889.