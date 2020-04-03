https://news.day.az/world/1219607.html Момент обрушения моста с автомобилем попал на видео
Момент обрушения моста с автомобилем попал на видео
В Приморье в районе села Романовка обрушился в мост вместе с автомобилем.
Происходящее зафиксировала камера регистратора, установленная на легковушке, передает Day.Az со ссылкой на ТВ Звезда.
Водитель не успел затормозить, и машина рухнула в яму. Все, кто был в салоне, остались живы.
На кадрах с видеорегистратора видно, что перед легковушкой ехала фура. Хотя ранее было введено ограничение для проезда большегрузов.
Движение по мосту полностью перекрыто из-за угрозы обвала оставшихся пролетов.
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