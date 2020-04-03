Момент обрушения моста с автомобилем попал на видео

В Приморье в районе села Романовка обрушился в мост вместе с автомобилем.

Происходящее зафиксировала камера регистратора, установленная на легковушке, передает Day.Az со ссылкой на ТВ Звезда.

Водитель не успел затормозить, и машина рухнула в яму. Все, кто был в салоне, остались живы.

На кадрах с видеорегистратора видно, что перед легковушкой ехала фура. Хотя ранее было введено ограничение для проезда большегрузов.

Движение по мосту полностью перекрыто из-за угрозы обвала оставшихся пролетов.