https://news.day.az/world/1219940.html В Иране за сутки зафиксированы рекордные 158 случаев смерти из-за коронавируса
В Иране за сутки зафиксированы рекордные 158 случаев смерти из-за коронавируса
Почти 160 человек умерли в Иране за сутки вследствие заражения коронавирусом.
Такие данные привел в субботу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования исламской республики Киянуш Джаханпур, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 560. Общее число заболевших достигло 55 743 человека", - приводит его слова агентство Фарс. Джаханпур отметил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 158 человек, общее количество летальных исходов в настоящее время составляет 3 452".
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