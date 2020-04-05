Италия рассчитывает к 2021 году выпустить вакцину от коронавируса

Специалисты Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме работают над созданием вакцины против коронавируса нового вида, которая может быть готова к использованию уже в следующем году.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил директор учреждения профессор Франческо Вайя, передает Day.Az.

"Мы выявили штамм еще около двух месяцев назад, и наши специалисты работают с этим материалом, чтобы найти вакцину, которая будет, вероятно, готова через несколько месяцев. До конца года мы надеемся провести тесты на животных и клинические испытания, чтобы в следующем году вакцина уже могла поступить на рынок. Такие сроки указывают наши специалисты", - сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что сложно назвать точный срок. "Работа идет быстрыми темпами. Речь идет о том, чтобы к лету получить формулу вакцины. Но, как любая вакцина, она должна пройти все испытания", - добавил специалист.

Он сообщил, что "Спалланцани" сотрудничает как с итальянскими коллегами, так и с коллегами из других стран. "Наши специалисты находятся на постоянной связи с коллегами из [китайского] Уханя (не будем забывать, что вспышка началась там), а также с другими институтами в Италии и в Европе", - сказал Вайя. "Пандемия требует планетарной борьбы, и это предполагает общие мировые усилия. Разумеется, у каждого ученого есть амбиции быстрее получить результат, но перед ответственной задачей для всего человечества важнее объединять усилия", - заключил он.

В "Спалланцани" в конце января была госпитализирована китайская пара туристов из Уханя - они стали первыми на территории Италии, у кого был выявлен коронавирус. Их состояние оценивалась как крайне тяжелое, оба находились на протяжении почти 20 дней в отделении интенсивной терапии. На настоящий момент общее число инфицированных в Италии достигло почти 125 тыс. человек, из которых умерли более 15 тыс. Число излечившихся достигло почти 21 тыс.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.