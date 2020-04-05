НБА передаст сотрудникам служб жизнеобеспечения штата Нью-Йорк 1 млн медицинских масок

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) совместно с клубами лиги "Нью-Йорк" и "Бруклин", а также генеральным консулом КНР в Нью-Йорке Хуан Пином предоставит работникам служб жизнеобеспечения штата Нью-Йорк 1 млн медицинских масок. Об этом в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы очень благодарны за помощь в виде жизненно необходимых средств индивидуальной защиты", - написал Куомо.

Как сообщил в субботу Куомо, число жителей штата, результаты анализов которых на новый коронавирус были положительными, превысило 113,7 тыс., а число умерших за сутки выросло на 630, до 3 565. Куомо констатировал, что Нью-Йорк по данным показателям продолжает занимать первое место в США.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.