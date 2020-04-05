https://news.day.az/world/1220278.html Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибрил умер из-за коронавируса
Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибрил умер из-за коронавируса
Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибрил умер в Каире в результате коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Джибрил был первым премьер-министром в Переходном национальном совете Ливии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре