Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибрил умер из-за коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибрил умер в Каире в результате коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Джибрил был первым премьер-министром в Переходном национальном совете Ливии.